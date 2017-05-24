Трамп о лидере КНДР: «Сумасшедший с ядерным оружием»

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Кима Чена Ына «сумасшедшим с ядерным оружием», пишет The Washington Post со ссылкой на стенограмму частной телефонной беседы хозяина Белого дома с филиппинским лидером Родриго Дутерте. Разговор Трампа с Дутерте, в ходе которого лидеры обсудили северокорейского коллегу, состоялся29 апреля, стенограмма была сделана филиппинским правительством 2 мая. Напомним, что 1 мая Трамп публично заявлял, что встречу с лидером КНДР он почел бы за честь. Тогда американский лидер подчеркнул, что такая встреча возможна только в правильной обстановке, но он готов к этой встрече

В беседе с ДутертеТрамп искал ответ на вопрос: стабилен ли Ким и выражал удовлетворение от того, что «все его ракеты рушатся». Дутерте в ответ заметил, что лидер КНДР «играет своими бомбами как игрушками» и предположил, что «его рассудок работает не слишком хорошо и в какой-то момент он может сойти с ума». Трамп в свою очередь подчеркнул, что в регионе у США «много огневой мощи», включая «две атомные подводные лодки», направленные туда в апреле Пентагоном. Далее по ходу разговора он заметил, что не может «позволить сумасшедшему с ядерным оружием» вести себя подобным образом, и огневая мощь США в 20 раз превосходит северокорейскую, применять ее не хотелось бы.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома признал, что запись точно передает состоявшийся разговор, но отказался комментировать просочившийся в прессу документ иностранного правительства.