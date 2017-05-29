Южнокорейские военные идентифицировали запущенную КНДР ракету

Ракета семейства Scud, первые варианты которой разрабатывались еще в СССР, была запущена КНДР, сообщает Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов. «Дальность полета составляет около 450 километров», - заявил представитель комитета полковник Рох Чэхон. Максимальная высота полета доходила до 120 км».

Об этом же в Токио заявил министр обороны Японии Томоми Инада, передает ТАСС. «Полет был стандартным, в нем не было ничего необычного», - отметила она. Министр предположила, что «это была проверка технических характеристик, какие-либо учения или форма протеста против международного давления на Северную Корею».

Агентстсво напоминает, что недавно Пхеньян разработал версию Scud – Scud-ER – с расширенным радиусом действия до 1000 км. Это означает, что Япония находится в пределах досягаемости этого оружия.

Япония осудила запуск. Президент США был проинформирован о произошедшем