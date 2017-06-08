КНДР провела испытания ракет класса «земля – море»

КНДР утром 8 июня провела пуски, вероятно, баллистических ракет класса «земля - море», заявили южнокорейские военные. Это сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов. По оценке военных, это были ракеты радиуса дальности примерно 200 км.

В связи с этими испытаниями президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных ответных мер. «Рёнхап» уточняет, что это пятые ракетные пуски КНДР с начала президентства Муна (10 мая).

Нет никаких свидетельств того, что эти ракеты достигли эксклюзивной экономической зоны Японии (в отличие от пусков 29 мая), заявили в правительстве Японии. Об этом сообщает Kyodo News. По словам представителя правительства, непосредственного ущерба безопасности Японии эти испытания не нанесли.