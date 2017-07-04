Телевидение КНДР раскрыло параметры последнего ракетного пуска

Запущенная в КНДР межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» пролетела 933 км за 39 минут, высота полета достигала 2802 км, сообщило северокорейское телевидение. Его цитирует Reuters. По версии Пхеньяна, запуск был проведен под максимально острым углом и не принес никаких негативных последствий для соседних стран. За запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее представители Республики Кореи, США и Японии заявили, что ракета упала в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что, по мнению военных экспертов, это была скорее ракета средней дальности, хотя они не исключают и возможности, что была запущена межконтинентальная ракета.

По принятой в России классификации на основе договора РСМД ракетами средней дальности считаются ракеты дальностью 1000–5500 км. Ракеты дальностью свыше 5500 км относятся к межконтинентальным.