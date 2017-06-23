Власти КНДР испытали новый двигатель баллистической ракеты – Fox News

Северная Корея провела испытания нового двигателя, который может быть использован для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Fox News со ссылкой на чиновников от разведки США. Последний раз Пхеньян тестировал ракетные двигатели в марте, когда состоялось три испытания. Как и тогда, новые тесты прошли на полигоне, близ города Юн-Сонг.

Новая технология позволит вывести на околоземную орбиту спутник, но в перспективе может быть использована для создания межконтинентальной баллистической ракеты, которая сможет достичь западного побережья США.

Разведка США также фиксирует признаки активности на единственном ядерном полигоне КНДР. «Наблюдается больше людей и больше автомобилей, но никто не знает, что это значит», - приводит слова чиновника сайт телеканала. С 2006 г. Северная Корея провела пять ядерных испытаний, в том числе два в 2016 г.

В начале июня СБ ООН расширил санкции против КНДР, 22 июня США продлили свои санкции против Северной Кореи еще на год.