США продлили санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР, сообщается на сайте Белого дома. Ограничения касаются ядерных испытаний, производства оружейного ядерного топлива и замораживания северокорейских активов.

Срок действия ограничительных мер, принятых администрацией Барака Обамы, истекал 26 июня. Трамп объяснил продление санкций тем, что применительно к Пхеньяну продолжает действовать «режим чрезвычайного положения».

В начале июня Совбез ООН расширил санкции против КНДР, единогласно одобрив проект, предложенный США.