ЕС расширил санкции против КНДР

ЕС расширил санкции в отношении КНДР, включив в санкционный список 14 человек и четыре компании, указанные в резолюции Совета Безопасности ООН от 2 июня 2017 г. Информация об этом содержится в коммюнике Совета ЕС.

«Совет добавил 14 человек и четыре юридических лица в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничения передвижения, в соответствии со списками, представленными в резолюции 2356 Совета Безопасности ООН», — сообщил Совет ЕС.

Всего в санкционном списке против КНДР 53 гражданина и 46 юрлиц. Помимо этого ЕС в одностороннем порядке включил в список 41 человека и семь компаний.