МИД выразил озабоченность в связи с участившимися ракетными пусками КНДР

В Москве глубоко озабочены в связи с участившимися ракетными пусками КНДР, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время проводятся все чаще», — сказала Захарова.

«Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряженность в регионе. Россия поддержала принятие 2 июня резолюции 2356 СБ ООН о введении новых санкций в отношении юридических и физических лиц Северной Кореи. Выражаем готовность по решению ядерной и других проблем Корейского полуострова», — добавила она.

КНДР утром 8 июня провела пуски, вероятно, баллистических ракет класса «земля — море», заявили южнокорейские военные. По оценке военных, это были ракеты радиуса дальности примерно 200 км. Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных ответных мер.