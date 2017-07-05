В Китае при взрыве газопровода погибли пять человек и пострадали 89

На северо-востоке Китая при взрыве газопровода погибли пять человек, еще 89 пострадали. Это сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местных чиновников. Взрыв произошел в городе Сунъюань во время ремонтных работ. Трубопровод чинили в связи с утечкой газа. При взрыве пострадали персонал и пациенты больницы, расположенной неподалеку. Состояние 14 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Причина взрыва устанавливается.

В минувшее воскресенье взрыв произошел на газопроводе в юго-западной провинции Гуйчжоу, тогда погибли не менее восьми человек, напоминает «Интерфакс».