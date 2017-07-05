Китай пригласил иностранных специалистов для лечения нобелевского лауреата Лю Сяобо

Больница в Шеньяне официально пригласила онкологов из США, Германии и других стран для лечения лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообщает AFP. Диссидент находится в этой больнице после того, как в конце мая у него был диагностирован рак печени в терминальной стадии и он был отпущен из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок за попытку подрыва государственных основ. Корреспондент AFP заметил нескольких полицейских в здании этой больницы, а опрошенные им медицинские сестры сказали, что не нашли имени Лю Сяобо в электронной картотеке.

Иностранцев больница приглашает по настоянию семьи пациента.

После того как стало известно о болезни Лю Сяобо, Китай начали призывать разрешить диссиденту выехать за границу на лечение, напоминает AFP. Чиновники возражают, что его лечат лучшие китайские специалисты.