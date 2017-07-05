Песков: встреча Путина и Трампа будет полноформатной, но ограниченной во времени

В Кремле ожидают установления рабочего диалога между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Гамбурге.

«Это первая встреча, первое знакомство двух президентов. Это главное в этой встрече», - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин вряд ли сможет подробно обсудить с Трампом ситуацию на юго-востоке Украины в связи с ограниченностью времени проведения беседы. Он отметил, что «хоть встреча и будет полноформатной, в силу того, что она проходит «на полях» саммита, она будет достаточно ограничена по времени».

«Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое, кстати, он неоднократно озвучивал, - предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Путин поднимет в ходе встречи вопрос о взаимодействии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта.

«Сирийское урегулирование, астанинский процесс, наверное, вопросы взаимодействия России и Америки возможного и в случае готовности на это со стороны США в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, российская сторона также считает необходимым обсудить перспективы внутрисирийского урегулирования.