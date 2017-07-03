Ушаков рассказал, что обсудят Трамп и Путин «на полях» G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп «на полях» саммита G20 в Гамбурге обсудят международный терроризм, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

«Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», - сказал Ушаков.

Он добавил, что российская сторона готова обсуждать и другие темы. «Вся региональная проблематика, я не знаю сколько у нас будет времени для этого: тут и разоруженческая сфера, которая требует первостепенного внимания обоих лидеров, это несомненно», - отметил помощник главы государства.

В Кремле предполагают, что может быть затронута «тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность».

Ушаков рассказал также, что на полях саммита Путин проведет «полномасштабные встречи» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, по его словам, планируется провести еще ряд кратких встреч «на ногах».

«Планируется провести встречи с президентом Мексики, президентом ЮАР и премьер-министром Австралии», - сообщил Ушаков.