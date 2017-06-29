Песков: подвижек в плане подготовки встречи Путина и Трампа пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что не происходит никаких действий для подготовки встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20, который будет проходить 7-8 июля.

«Никакой встречи пока не готовится, пока никаких подвижек нет», - отметил он.

Песков также заявил, что не хочет комментировать информацию, ранее появившуюся в газетах, так как «крохи достоверной информации погибают под огромным количеством дезинформации, фейков». Так он прокомментировал публикацию в газете The Guardian о том, что США якобы анализируют возможные уступки России перед встречей лидеров.

Песков отметил, что на данный момент достоверно только одно - оба президента будут принимать участие в саммите «двадцатки» 7-8 июля и смогут увидеться там.