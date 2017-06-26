Песков: встреча Путина с Трампом на G20 важнее ее формата

Президенты России и США так или иначе встретятся на саммите «большой двадцатки» (G20) в Гамбурге: российская сторона готова ко встрече в формате, удобном США, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Протокольная сторона [встречи Путина и Трампа], я думаю, вторична в данном случае, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов», - сказал он.

Так Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что лично президент США Дональд Трамп хочет провести в Гамбурге встречу с Владимиром Путиным в формате двусторонних переговоров, со всеми дипломатическими формальностями.

«Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время и так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев - или наоборот», - подчеркнул Песков, вновь добавив, что «в данном случае это вторично». «Давайте дождемся саммита "двадцатки", - резюмировал он.

По сообщению агентства AP, администрация президента США разделилась по вопросу о параметрах встречи президентов: Дональд Трамп и некоторые чиновники хотят полноценных двусторонних переговоров, другая фракция, в частности госдепартамент и Совет национальной безопасности, выступает за сдержанный и осторожный подход к отношениям с Россией.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля в Германии.