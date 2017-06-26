АР: Вопрос о формате встречи Трампа с Путиным вызвал раскол в администрации США

Президент Дональд Трамп и некоторые чиновники его администрации хотят, чтобы его встреча с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Германии была организована как полноценные двусторонние переговоры, со всеми дипломатическими формальностями, узнало АР. Однако другие члены администрации, в частности в госдепартаменте и в Совете национальной безопасности, считают, что в отношении России нужно проявлять сдержанность, выдерживать дистанцию и позволять себе взаимодействие только с большой осторожностью. О расколе во власти по этому вопросу агентству рассказал бывший и нынешний сотрудники администрации.

По их словам, Трамп хочет, чтобы на встречу с Путиным была допущена пресса и чтобы она проходила в полном соответствии с протоколом двусторонних переговоров в верхах. Ему же некоторые чиновники советуют либо быстро и неформально переговорить с российским президентом на полях саммита, либо устроить переговоры российской и американской делегаций «о стратегической стабильности» без участия президентов.

Ранее Трамп не раз заявлял, что в отличие от своего предшественника Барака Обамы он сумеет наладить партнерство с Россией по Сирии и другим важным для США вопросам. АР напоминает, что в бизнесе он мастер заключать сделки на последнем этапе переговоров, и добавляет, что двусторонняя встреча лицом к лицу может способствовать улучшению в отношениях. Однако агентство называет и риски такой встречи: многие наблюдатели отмечают, что Путину нельзя доверять, а также что Трамп может отклоняться от плана и заявлять что-нибудь рискованное.