Белый дом не исключает встречу Трампа и Путина на саммите G20

Белый дом допускает встречу президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на полях саммита G20 в Германии. «Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это (провести встречу)», — добавил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает «нормальные» дипотношения с Москвой и хочет сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.