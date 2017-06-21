Москва отменила консультации с заместителем генсекретаря США в ответ на расширение санкций

Очередной раунд консультаций с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, который был запланирован на 23 июня, отменен. Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более, что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность», – говорится в заявлении дипломата.

Также Рябков назвал расширение санкций «политическим подарком» президенту Украины Петру Порошенко, находившемуся с визитом в США. «Санкции введены под старым предлогом событий на Украине. Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом», – говорится в заявлении Рябкова.

Он назвал «неубедительными» заявление Вашингтона о намерении продолжить диалог с Москвой, а также подчеркнул, что на Россию нельзя «надавить»: «Надеемся, что осознание этого простого факта подвигнет, наконец, Вашингтон прервать санкционную спираль и заняться возвращением двустороннего диалога и взаимодействия к норме».