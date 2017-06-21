Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Отель в Крыму оказался очень дорог
Инвесткомпания Леонида Федуна попала в санкционный список
Это произошло потому, что она владеет отелем в Крыму
- Эмма Терченко
- / Ведомости
В новый список включены в том числе компании и люди, имеющие бизнес в Крыму
Riviera Sunrise Resort & Spa
Власти США расширили санкции против России: 20 июня минфин пополнил список физических и юридических лиц, на которых они распространены. В список вошли инвесткомпания «ИФД капиталъ» и ее предправления Ольга Плаксина, а также отель Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште (Крым), который принадлежит «Капиталу». Председатель совета директоров «ИФД капитала» – Леонид Федун, вице-президент «Лукойла», его в списке нет.
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