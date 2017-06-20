«ИФД Капиталъ» подаст апелляцию на включение его в санкционный список США

«ИФД Капиталъ» подаст апелляцию на включение его в санкционный лист. «Компании группы "ИФД Капиталъ" не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения "ИФД Капиталъ" и лично Ольги Плаксиной в санкционный лист США, опубликованный сегодня, 20 июня. "ИФД Капиталъ" и лично Ольга Плаксина не ведут никакой деятельности и никогда не владели активами на территории полуострова Крым», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«ИФД Капиталъ» и Ольга Плаксина подпали под санкции США в отношении России. В минфине США пояснили «Ведомостям», что компания попала в санкционный список только из-за отеля в Алуште Riviera Sunrise Resort & SPA.

В «ИФД Капиталъ» подчеркнули, что гостиница входит в состав аффилированных лиц «ИФД Капиталъ» с 2007 г., однако Плаксина никогда не входила в органы управления указанной гостиницы.