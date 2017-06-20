Лавров: новые санкции США против России приняты на ровном месте

Новые санкции США против России принимаются на ровном месте. Подобная русофобская одержимость вызывает сожаление. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Это атмосферу не улучшает, санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, по-моему, у всех серьезных наблюдателей вызывает улыбку», - сказал российский министр.

По его словам, коллеги в ЕС «спрятались за лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности». «Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе еще раз почитать минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен сделать и в какой последовательности», - добавил Лавров.

Русофобская одержимость США переходит все границы, считает он.