МИД: Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США

Москва начинает разрабатывать ответные меры на расширение Вашингтоном санкций в отношении России, передает «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя российского МИДа Сергея Рябкова.

«Мы об этом [шаге США] сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер», — заявил он.

По его словам, США, расширяя антироссийские санкции, «сознательно льют воду на мельницу партии войны в Киеве», то есть тех, кто не хочет урегулирования, и тех, кто заинтересован в срыве минских соглашений.

«В системе логических координат и трезвого нормального обсуждения рассматривать подобного рода вопросы становится все труднее, но это следствие той политики, которой продолжают придерживаться в Вашингтоне», — пояснил он.