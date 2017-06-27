Песков: Путин и Трамп смогут переговорить на саммите G20

Формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на поля» саммита G20 пока не определен, но лидеры каким-то образом смогут пообщаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается встречи, то так или иначе Путин и Трамп будут находиться в Гамбурге на одном мероприятии, поэтому так или иначе они смогут каким-то образом пообщаться, что касается отдельной полноформатной встречи, то пока каких-либо наработок, к сожалению, нет», – сказал Песков.

Он отметил, что лидеры стран, как правило, принимают участие в таких международных мероприятиях, чтобы, во-первых, обсудить повестки дня, а во-вторых, провести двухсторонние встречи, воспользовавшись возможностью, предоставляемой саммитом.

«Я уверен, что президент Путин сделает именно это», – сказал Песков.