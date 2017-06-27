Опрос: Путину в мире доверяют больше, чем Трампу

Президент России Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем его американский коллега Дональд Трамп. К Путину с доверием относятся 27% участников опроса, к Трампу – 22%. Показатель канцлера Германии Ангелы Меркель составляет 42%, что является самым высоким показателем. Такие данные опроса приводит вашингтонский исследовательский центр Pew Research Center. Исследование проводилось среди 40 000 человек в 37 странах на всех пяти континентах.

Подавляющее большинство участников исследования называют Трампа высокомерным (75%), нетерпимым (65%) и даже опасным (62%). В то же время 55% респондентов оценивают американского президента как «сильного лидера», а 39% считают его «харизматичным».

Только 30% мексиканцев говорят, что положительно относятся к Соединенным Штатам (по сравнению с 66% в конце президентского срока Обамы). В Канаде и Германии рейтинг снизился на 22 пункта, до 43% и 35% соответственно. Во многих европейских странах рейтинг доверия к США сопоставим сейчас с данными 2003 г., когда президент Джордж Буш принял решение осуществить военное вторжение в Ирак.

Странами, в которых рейтинг президента США улучшился, оказались Россия, где он поднялся до 53%, хотя при Обаме он был всего-лишь 11%, и Израиль, где рейтинг вырос с 7 до 56%.