Трампом недовольны 60% американцев

Рейтинг недовольства президентом США Дональдом Трампом за два дня 10-12 июня обновил максимум, поднявшись до 60%. Такие данные приводят социологи Gallup International.

Согласно последним данным, только 36% американцев довольны работой Трампа. По состоянию на 11 марта положительную оценку президенту давали 45% опрошенных.

Специалисты отмечают что Трамп стал единственным президентом США, чей рейтинг недовольства за первые 4,5 месяца работы в Белом доме поднялся до 60%. У Клинтона данный показатель в этот же промежуток времени составлял 50%. Рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60%, однако Буш-младший достиг этого показателя в 2006 г.