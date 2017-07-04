Песков: встреча Путина с Трампом будет полноценной

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге, пройдет в формате отдельной беседы, а не как контакт «на ногах» в кулуарах форума. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Это планируется как полноценная "сидячая" встреча», - пояснил он.

Контакты на саммите «группы двадцати» станут первой личной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры стран общались лишь по телефону. Саму дату встречи сегодня официально назвал помощник Путина Юрий Ушаков.

В преддверии G20 американские СМИ сообщали, что Трамп настаивает на полноформатной - с соблюдением дипломатического протокола - встрече с Путиным, но это наталкивается на непонимание его администрации. The Guardian писала, что Трамп попросил советников подготовить список возможных уступок со стороны США, чтобы использовать их в переговорах с российским президентом. Речь не идет о снятии санкций - в принципе, возможно только возвращение российских дипломатических дач, изъятых в 2016 г. при администрации Барака Обамы вместе с высылкой 35 российских дипломатов в связи с приписываемыми России кибератаками в ходе президентской избирательной кампании США.