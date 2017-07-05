Прокуратура просит 2,5 года колонии общего режима для лидера «Шалтая-Болтая» Аникеева

Гособвинение просит суд признать виновным в незаконном доступе к компьютерной информации лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев. «Прокуратура просит назначить нашему подзащитному наказание в виде 2,5 года колонии общего режима», – заявил он, добавив, что оглашение приговора состоится 6 июля в 12.00.

Аникеев обвиняется в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый в 2013-2016 гг. вместе с другими хакерами получил доступ к охраняемой законом информации, принадлежащей ряду граждан. Участники хакерской группы скопировали ее и планировали выставить на продажу в интернете.