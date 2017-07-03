Лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» будут судить в закрытом режиме

Мосгорсуд в закрытом режиме будет рассматривать дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Там уточнили, что делу присвоен гриф «секретно».

Ранее Аникеев признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации. Его адвокат Руслан Коблев сообщал, что его дело будет рассматриваться в особом порядке с 5 июля: суд не станет исследователь доказательства по делу, а максимальный срок подсудимому не превысит 2,5 лет лишения свободы, то есть половины от максимального по данной статье.

Коблев считает, что для перевода процесса в закрытый режим нет оснований. Ранее некоторые СМИ сообщали, что дело Аникеева при передаче в суд засекретили из-за наличия в нем персональных данных и других сведений о потерпевших, напоминает «Интерфакс».

Аникеев обвиняется организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации в составе организованной группы и из корыстных интересов. Это говорил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Охраняемая информация в результате была скопирована. Трое предполагаемых участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» – Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г. Аникеев и Тепляков признали вину. Хакеры обвиняются в том, что украли и опубликовали переписку высокопоставленных российских чиновников. Среди возможных потерпевших от действий группы РБК называл пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Наталью Тимакову и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.