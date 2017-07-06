СКР проведет проверку по факту застройки в заповедной зоне в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту застройки прибрежной зоны вблизи канала имени Москвы рядом с подмосковной деревней Витенево. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Поводом стал сюжет, вышедший на одном из федеральных каналов, о том, что экологи и жители деревни просят разобраться в ситуации с незаконной застройкой в заповедной зоне. В сюжете утверждается, что землю поделили на участки некие коммерсанты, кое-где уже начали возводить особняки.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей застройщика и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы», — сказала Петренко.