Усадьба «Архангельское» с окрестностями получила статус достопримечательного места

Новый статус, возможно, позволит распорядиться землей «Архангельского» по-новому Максим Блинов / РИА Новости

Главное управление культурного наследия Московской области 14 июня выпустило распоряжение о выявленных объектах культурного наследия. В перечне есть и достопримечательное место – усадьба «Архангельское» с окрестностями, связанными с жизнью князей Одоевских, Голицыных и Юсуповых. Представитель министерства культуры Московской области не смог прокомментировать документ, в управлении не ответили на запрос «Ведомостей».

Градозащитники боролись против статуса достопримечательного места для «Архангельского» с 2015 г., когда стало известно, что федеральное Минкультуры заказало проект разработки такого статуса. Тогдашнее руководство музея-усадьбы в концепции его развития предлагало построить на землях дворцово-паркового комплекса и под землей, в том числе непосредственно у дворца, два десятка капитальных объектов площадью более 15 000 кв. м: автостоянку, визит-центр, рестораны, гостиницу и др.

Статус достопримечательного места «Архангельскому» ничем не грозит, уверена юрисконсульт музея-усадьбы «Архангельское» Наталья Исаева. По данным Минкульта, усадьба занимает 800 га, а достопримечательное место займет 2000 га. Концепция, предполагавшая стройку в «Архангельском», не утверждена, вместо нее в 2016 г. принята концепция Лаборатории музейного проектирования под руководством профессора Алексея Лебедева, предусматривающая лишь восстановление исторического облика ансамбля – по старым фотографиям либо чертежам из архивов. «Ничего нового, ничего современного [не будет строиться], все запретили», – заверила Исаева.

Как показывает сложившаяся в России практика, статус достопримечательного места зачастую становится первым шагом к разрешению или легализации застройки окружающих его территорий, объясняет зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Евгений Соседов.

На следующих этапах Минкульт должен утвердить границы достопримечательного места и режим использования земель. Зоны охраны поменять крайне сложно – нужно публичное обсуждение, экспертиза и решение правительства региона, в последние 15 лет все попытки изменения охранных зон «Архангельского» проваливались, а вот поменять режимы достопримечательного места может сам Минкульт и это совершенно закрытая процедура, объясняет Соседов. По федеральному закону о культурном наследии на территории памятников и ансамблей и их охранных зон запрещено строительство, а запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет. В практике Минкультуры России – признавать недействующими существующие зоны охраны там, где создаются достопримечательные места. Соседов приводит в пример стадион «Динамо» и ВДНХ в Москве: после признания их достопримечательными местами начались сносы и возникла новая застройка; легализована застройка исторических ландшафтов вокруг Радонежа, под угрозой Рязанский кремль, Есенинский заповедник в Константинове, подмосковное Абрамцево (см. врез).

Маловато места В городе Радонеже, усадьбе «Абрамцево», усадьбе «Горки Ленинские» территории достопримечательных мест, утвержденные Минкультом, меньше зон охраны; достопримечательное место «Переяславль-Рязанский» также меньше охранной зоны Рязанского кремля, а режим пользования разрешает строительство на территории кремля. Проект достопримечательного места «Есенинская Русь» на территории музея-заповедника в Константинове Рязанской области исключает участки берега Оки, где уже ведется или планируется строительство.

В случае замены зоны охраны «Архангельского» на достопримечательное место могут быть легализованы землеотводы и сняты ограничения на их застройку, опасаются во Всероссийском обществе охраны памятников. Большинство этих территорий давно в частных руках: Архангельский луг на берегу Москвы-реки в охранной зоне усадьбы принадлежит ООО «Лэндс-инвест», а прилегающие к усадебному парку участки у д. Воронки – коммерческим структурам и физическим лицам.

За границами достопримечательного места остаются участки ценного ландшафта, где планируется либо уже ведется высотное жилищное строительство в девелоперских проектах «Рублево-Архангельское» (Сбербанк) и ЖК «Ильинские луга» (ПИК), говорит Соседов. «Наша застройка не находится на территории охранных зон усадьбы «Архангельское», мы не нарушаем закона», – сообщил представитель Сбербанка.

Представитель ПИК не смог сказать об ограничениях для «Ильинских лугов». «Лэндс-инвест», принадлежащий кипрской Astonlane Holding Ltd, сейчас судится с Главным управлением культурного наследия Московской области о предписаниях за нарушения, связанные с использованием участка, следует из судебных документов.

Минкульт заказал перевод «Архангельского» в статус достопримечательного места по поручению президента. По тому же поручению достопримечательными местами признаны музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник Пушкина «Михайловское», музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», объяснил представитель министерства. Никаких нарушений, связанных с застройкой территорий памятника, не происходит, все опасения на сей счет не имеют под собой оснований, успокаивает он. Включение в список выявленных объектов культурного наследия как достопримечательного места – начальный этап работы, делать негативные выводы преждевременно, говорит он.

Минкульт уже подготовил проект изменения положения о зонах охраны объектов культурного значения, который предусматривает автоматическое признание недействительными охранных зон всех памятников на территории достопримечательного места. До сих пор большинство достопримечательных мест появлялось на территориях, где утверждены охранные зоны.

Весной участники совместного заседания Совета по градостроительному развитию Москвы, Союза московских архитекторов и Всероссийского общества охраны памятников попросили правительство исключить это положение и рекомендовать Минкульту и региональным органам охраны наследия не присваивать статус достопримечательных мест территориям, где утверждены зоны охраны, чтобы не создавать двойного регулирования, следует из резолюции, с которой ознакомились «Ведомости».