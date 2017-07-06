Лидеру «Шалтая-Болтая» дали два года колонии

Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии, передает «Интерфакс».

Гособвинение просило назначить Аникееву наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Аникеев обвиняется в организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации в составе организованной группы и из корыстных интересов. Охраняемая информация в результате была скопирована. Трое предполагаемых участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» – Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов - были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г. Тепляков и Аникеев признали вину. Хакеры обвиняются в том, что украли и опубликовали переписку высокопоставленных российских чиновников. Среди возможных потерпевших от действий группы РБК называл пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Наталью Тимакову и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.