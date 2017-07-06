Полиция назвала причину обысков в московском штабе Навального

Обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве, заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

«Около 7 утра в помещении здания по адресу Садовническая набережная, 69, были проведены обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Документы, вещи и находившиеся в помещении люди сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы», - сказал Тихомиров.

Он добавил, что уголовное дело было возбуждено после поступления в полицию заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании по указанному адресу. Он уточнил, что заявления поступали от руководителя ООО «Паритет МГ», а также субарендаторов помещений касательно нарушений условий договоров собственником здания - компанией «Балчуг эстейт».

По его словам, в данный момент в помещении штаба оппозиционера находятся «только представители частной охранной организации». Он добавил, что никаких претензий к штабу оппозиционера Навального как субарендатору помещения у полиции нет.

Ранее сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин сообщал, что здание предвыборного штаба Алексея Навального в Москве по адресу Садовническая набережная, 69, заблокировали. Ляскин заявил, что охранник сообщили о проведении следственных действий.