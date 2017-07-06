Штаб Навального в Москве заблокировали

Здание предвыборного штаба Алексея Навального в Москве по адресу Садовническая набережная, 69, заблокировали, сообщил в Facebook сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

«В московском штабе захват здания. Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть. Человек, который дежурил ночью, не отвечает, но гудки проходят», - написал Ляскин. Он уточнил, что около штаба находятся 10 оперативников.

В Twitter Ляскин написал, что «за четыре часа полиция установила решетки на окнах». По его словам, правоохранители «взяли в заложники дежурного».