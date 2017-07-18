Провозглашено государство Малороссия со столицей в Донецке

Провозглашено создание государства Малороссия со столицей в Донецке Maxim Shemetov / Reuters

Представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также 19 регионов Украины объявили в Донецке о создании государства Малороссия, сообщает информагентство ДАН. На встрече делегатов конституционный акт зачитал и. о. зампреда совета министров непризнанной ДНР Александр Тимофеев. «Мы, представители бывших регионов Украины (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», – цитирует ДАН. Руководство самопровозглашенной ЛНР , впрочем, уже через несколько часов отмежевалось от этой инициативы.

Сначала глава ДНР Александр Захарченко зачитал политическую декларацию, в которой обосновывается необходимость создания Малороссии: это призвано «остановить гражданскую войну и избежать новых жертв».

Столицей Малороссии станет Донецк, передает «Интерфакс». Киев участники собрания согласны оставить историко-культурным центром без статуса столичного города. «Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая народная республика наряду с Луганской народной республикой остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», – цитирует Захарченко «Интерфакс».

По словам Тимофеева, Малороссия будет федеративным государством с широкой автономией, в ведении центральных властей останутся вопросы бюджета, армии и спецслужб, передает «РИА Новости». Он отметил, что будущая Конституция Малороссии будет предполагать внеблоковый статус страны, равноправие традиционных религий и конфессий, возобновление участия в деятельности СНГ, восстановление связей с Россией и проведение переговоров в трехстороннем формате «Малороссия – Россия – Евросоюз», добавил он.

Тимофеев также подчеркнул, что создание Малороссии не противоречит минским соглашениям. «Исчезает Украина. В Минске нет определения, как и что там должно называться, там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ Малороссии и суверенитет. Поэтому Минску мы не противоречим. Но если нас не услышат мирным путем, мы пойдем военным путем», – цитирует его «Интерфакс».

Захарченко предложил ввести в новой стране чрезвычайное положение на три года «ввиду избежания хаоса». На это время он предложил запретить деятельность любых партий и начать «расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на майдане, в Донбассе».

«Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», – сказал Захарченко. Власти в Киеве он назвал нелегитимными и не способными остановить войну, при том что ситуация в Донбассе завязалась в узел, который «разрубить уже нельзя». По его словам, участники мероприятия предлагают план реинтеграции страны. «Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий – его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение», – цитирует «Интерфакс».

Собравшиеся в Донецке делегаты единогласно одобрили конституционный акт и новую декларацию, сообщает ДАН. В том числе это были представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей. Кто именно представляет эти регионы, в сообщении ДАН не уточняется.

«Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте Конституционным собранием и затем выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях», – говорится в конституционном акте.

В ЛНР удивились

«Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – заявил председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко. Его цитирует Луганский информационный центр. По его оценке, «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения», поскольку такие решения «можно принимать только с учетом мнения самого народа».

«Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет», – напомнил Дегтяренко. По его словам, руководство ЛНР готово обсудить вопрос создания нового государства, если такое предложение поступит, но данный вопрос на рассмотрение не поступал.

Реакция Киева на провозглашение Малороссии

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Грузии, прокомментировал новую инициативу, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко. «Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», – написал Цеголко в Twitter. На пресс-конференции в Тбилиси Порошенко также отметил, что Захарченко – не самостоятельная политическая фигура, а марионетка, передающая послания Кремля, передает УНИАН.

Украина будет настаивать на продолжении заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, несмотря на заявление о создании Малороссии. Как передает ТАСС, это телеканалу «112. Украина» заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук. Инициативу о провозглашении нового государства группа будет оценивать, добавил он. Марчук уточнил, что именно этот вопрос Киев в первую очередь поднимет на заседании контактной группы, которое запланировано на среду, а также обратится к ОБСЕ с просьбой дать официальную оценку по этому поводу. «Я ожидаю ходов от российской стороны по блокированию минского процесса. Заявление Захарченко сделано, чтобы вообще заблокировать переговорный процесс», - цитирует Марчука УНН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что заявление о Малоросии - «извращенная бредятина, которая была написана в Кремле» и озвучена кремлевскими марионетками, и которая «свидетельствует о желании московских «стратегов» опять возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины», цитирует УНИАН. Эти «провокационные планы», по его мнению, - это еще один аргумент в пользу принятия закона «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей». Он также выразил уверенность, что проект Малороссия постигнет судьба проекта «Новороссия» 2014 г.

Реакция Москвы

«Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество – отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно», – заявил «РИА Новости» председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Интерфаксу» он заявил, что Захарченко можно понять по-человечески, но провозглашение Малороссии может противоречить минским соглашениям и он, Калашников, как глава думского комитета, решение Захарченко поддержать не может. Хотя как коммунист и депутат давно призывает Россию признать ЛНР и ДНР. «РИА Новости» депутат сказал, что создание такого государства неизбежно и стало бы выходом из тупика, а «Интерфаксу» – что руководителям ДНР следует «быть осторожнее в подобных вещах».

Решение создать Малороссию вызвано политикой Киева в отношении ДНР и ЛНР и неисполнение Киевом минских соглашений, заявил «Интерфаксу» председатель думского комитета по образованию, специалист в области международных вопросов Вячеслав Никонов. По его мнению, тем самым народные республики де-факто уходят из украинского экономического, правового пространства и Киеву не следует забывать, что вопрос о принадлежности этих регионов Украине в конечном счете решит их население.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в будущее проекта «Малороссия» не верит. «Инициатива из разряда бессмысленного идеологического творчества, не имеет отношения к реальному политическому и тем более государственному проекту», заявил эксперт «Ведомостям». Россия инициативу Захарченко не поддержит, считает он: «В России серьезно отнестись к этим заявлениям вряд ли смогут, даже если сильно захотят. Доказательством этому служит в том числе и позиция представителей Луганска, которые уже заявили, что не были в курсе подобной инициативы».

Осложнения ситуации на Донбассе в связи с заявлением Захарченко Чеснаков не ожидает: «Думаю, через месяц об этом заявлении многие уже забудут».

ТАСС Чеснаков сказал, что проект «выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР» и даже «в самом руководстве ДНР многие его считают несерьезным», так что «этот проект скорее литературный, чем политический».

Для помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива Захарченко была неожиданностью, утверждают два источника РБК, близких к Администрации президента. По словам одного из них, «Инициатива 100% шла не от Суркова». «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил другой собеседник РБК.

Реакция Берлина

«Этот шаг полностью неприемлем. У Захарченко нет полномочий говорить от имени этой части Украины», - заявил Deutsche Welle представитель правительства Германии. По его словам, Берлин ожидает, что Россия тоже оперативно осудит эти действия и не будет «ни принимать, ни признавать» новое образование. Правительство ФРГ по-прежнему считает, что разрешение конфликта на Украине возможно только через исполнение Минских соглашений.

Попытки передела

22 февраля 2014 г. всю полноту власти на своей территории уже брали на себя делегаты съезда юго-восточных областей Украины и Крыма. Тот съезд проходил в Харькове, делегаты ждали появления на съезде тогда еще президента Виктора Януковича, но он покинул Киев, записал видеообращение, но до съезда так и не добрался. Тогда делегаты от имени органов местного самоуправления всех уровней, Верховной рады Крымской автономии и Севастопольской области взяли на себя «ответственность за обеспечение конституционного строя, исполнение закона и прав граждан на своей территории» вплоть «до обеспечения конституционного порядка в Киеве». По их оценке, в Киеве имел место паралич центральных органов власти, последние решения Верховной рады вызывали сомнения «в их добровольности» и были приняты в условиях террора и угроз, а тогдашняя оппозиция не выполнила условий договора об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля. На съезде присутствовали несколько тысяч делегатов, в том числе депутаты Верховной рады, руководство областных администраций и областных советов Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей, а также депутаты Госдумы России, губернаторы нескольких российских областей, также генконсул России в Харькове Сергей Семенов, сообщало УНИАН. По сообщениям «Интерфакса», также на съезде были тогдашние председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, сенатор Михаил Маргелов, белгородский губернатор Евгений Савченко, ростовский губернатор Василий Голубев, воронежский губернатор Александр Гордеев, брянский губернатор Николай Денин.

Янукович после этого был эвакуирован с Украины с помощью России, Крым был присоединен к России, на части территорий Луганской и Донецкой областей были захвачены административные здания и в итоге были провозглашены народные республики, попытка провозгласить Харьковскую народную республику не удалась.

Украинские СМИ cначала сообщали об этом заявлении, ссылаясь только на представителей мероприятия в Донецке. Lb.ua напомнил, что в мае 2014 г. в Донецке на съезде «народных представителей» Николаева, Одессы, Херсона, Днепропетровска, Донецка, Луганска, Запорожья был подписан документ об объединении в новое государство «Новороссия». От имени самопровозглашенной Донецкой республики «документ об объединении» подписал тогдашний премьер-министр Александр Бородай, от ЛНР – спикер заксобрания Алексей Карякин. В феврале 2017 г. президент Украины Петр Порошенко заявил в Днепре, что проект «Новороссия» потерпел поражение благодаря украинскому патриотизму, он уже похоронен и забыт, а Украина выиграла «генеральное сражение за свою целостность и за свою соборность» (цитаты УНИАН).