Соратника Навального обвинили в осквернении символа воинской славы России из-за коллажа

Руководителю волгоградского штаба Алексея Навального Алексею Волкову предъявлено обвинение в публичном осквернении символов воинской славы России. Это «Интерфаксу» сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда регионального следственного управления СКР Алексей Олейников. Дело возбуждено в связи с публикацией в интернете коллажа - изображения монумента «Родина-мать зовет!» с зеленкой на лице и на руке. Волков находится под подпиской о невыезде.

По словам представителя СКР, Волков отказался от дачи показаний.

Фотоколлаж появился в соцсетях перед открытием избирательного штаба Навального в Волгограде в марте 2017 г. Навальный затем назвал фотоколлаж «довольно неуместным». Команда политика удалила это изображение и принесла извинения тем, кого оно могло задеть, но назвала настоящим оскорблением ветеранов аварийное состояние памятника.

«Интерфакс» напомнил о потасовке у штаба политика с недовольными жителями города. Навальный утверждал, что «возмущенных волгоградцев» представлял некий «дом дружбы народов» и казаки.

Следователи установили, что фото в глобальной сети было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Алексею Волкову. В арендованной им квартире при обысках следователи обнаружили и изъяли эту технику.