После публикации в сообществе Навального изображения Родины-матери с зеленым лицом завели дело

Следствие возбудило уголовное дело после публикации изображения Родины-матери с зеленым лицом и ладонями в волгоградском сообществе «Команда Навального» во «В контакте». У координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова проходят обыски по этому делу, написал в Facebook руководитель предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

Он пояснил, что «отфотошопленное изображение памятника «Родина-Мать» с зеленым лицом и ладонями» появилось в волгоградском паблике после того, как в Барнауле неизвестные облили Навального зеленкой. Спустя час после публикации, отмечает Волков, модераторы удаляют фотоколлаж и «извиняются за неудачную картинку». Картинка была растиражирована в СМИ, многие восприняли ее как фотографию, а не коллаж, добавляет руководитель штаба Навального.

По словам Волкова, Управление СКР по Волгоградской области возбудило дело по п. 3 ст. 354.1 (Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично). За подобные действия нарушителю грозит штраф до 300 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года.