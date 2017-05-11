Навальный попросил выдать ему загранпаспорт руководителя администрации президента Антона Вайно

Сам же Навальный написал письмо советнику президента, председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову с тем, что ему нужен загранпаспорт, который ему не выдают пять лет

Навальный попросил руководителя администрации президента Антона Вайно выдать ему загранпаспорт. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале в программе «Навальный. Live». По его словам, на второй день лечения глаза офтальмолог ему сказала, что «дела плохи и надо ехать за границу». «В законе написано, что есть экстренная процедура для больных — пишешь заявление и в течение трех дней получаешь загранпаспорт», - сказал Навальный. По словам политика, его адвокат написал заявление в Европейский суд по правам человека, где лежит его жалоба на отказ в выдаче загранпаспорта с тем, чтобы ЕСПЧ направил предписание России, чтобы они выдали загранпаспорт.

Сам же Навальный написал письмо советнику президента, председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову с тем, что ему нужен загранпаспорт, который ему не выдают пять лет. «Федотов мне сказал: «Ну ок, напиши то же самое на имя Вайно, главы администрации президента. Я на этот же e-mail написал такое же письмо, не знаю что они там делали уже внутри», - сказал политик. Одновременно Навальный сдал документы на паспорт в МФЦ района Южнопортовый, откуда ему позвонили на следующий день, сказав забрать паспорт.

«Кто там мне помог — Федотов или Вайно, и что там происходило внутри, не знаю. Может быть кому-то в Кремле стало стыдно за то, что они плескали в меня зеленкой. Хотя сомневаюсь, что им стало стыдно. Наверно они подумали, что не хотят нести ответственность за то, что я без глаза останусь. Что там происходило внутри я не знаю. Я сомневаюсь, что происходило что-то сильно экстраординарное, потому что процедура выдача паспорта в медицинских целях прописана в законе, и она не такая редкая», - считает Навальный.

В прошлый четверг Алексей Навальный условно осужденный по делам «Кировлеса» и «Ив Роше» получил загранпаспорт, который ему отказывались выдать в течение пяти лет. «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», - написал Навальный. После получения паспорта Навальный вылетел в Барселону, где ему прооперировали глаз. По словам Навального, до операции у него на правом глазу оставалось 15% зрения.

Напомним, что 27 апреля неизвестный плеснул зеленкой в лицо Навальному, в итоге он получил химический ожог правового глаза. 29 апреля по факту нападения на Навального было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК («Побои»).