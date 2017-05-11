Власть

Навальный попросил выдать ему загранпаспорт руководителя администрации президента Антона Вайно

Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале
Сам же Навальный написал письмо советнику президента, председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову с тем, что ему нужен загранпаспорт, который ему не выдают пять лет
Сам же Навальный написал письмо советнику президента, председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову с тем, что ему нужен загранпаспорт, который ему не выдают пять лет
Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Навальный попросил руководителя администрации президента Антона Вайно выдать ему загранпаспорт. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале в программе «Навальный. Live». По его словам, на второй день лечения глаза офтальмолог ему сказала, что «дела плохи и надо ехать за границу». «В законе написано, что есть экстренная процедура для больных — пишешь заявление и в течение трех дней получаешь загранпаспорт», - сказал Навальный. По словам политика, его адвокат написал заявление в Европейский суд по правам человека, где лежит его жалоба на отказ в выдаче загранпаспорта с тем, чтобы ЕСПЧ направил предписание России, чтобы они выдали загранпаспорт.

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Сам же Навальный написал письмо советнику президента, председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову с тем, что ему нужен загранпаспорт, который ему не выдают пять лет. «Федотов мне сказал: «Ну ок, напиши то же самое на имя Вайно, главы администрации президента. Я на этот же e-mail написал такое же письмо, не знаю что они там делали уже внутри», - сказал политик. Одновременно Навальный сдал документы на паспорт в МФЦ района Южнопортовый, откуда ему позвонили на следующий день, сказав забрать паспорт.

«Кто там мне помог — Федотов или Вайно, и что там происходило внутри, не знаю. Может быть кому-то в Кремле стало стыдно за то, что они плескали в меня зеленкой. Хотя сомневаюсь, что им стало стыдно. Наверно они подумали, что не хотят нести ответственность за то, что я без глаза останусь. Что там происходило внутри я не знаю. Я сомневаюсь, что происходило что-то сильно экстраординарное, потому что процедура выдача паспорта в медицинских целях прописана в законе, и она не такая редкая», - считает Навальный.

Люди с зелеными лицами

В прошлый четверг Алексей Навальный условно осужденный по делам «Кировлеса» и «Ив Роше» получил загранпаспорт, который ему отказывались выдать в течение пяти лет. «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», - написал Навальный. После получения паспорта Навальный вылетел в Барселону, где ему прооперировали глаз. По словам Навального, до операции у него на правом глазу оставалось 15% зрения.

Напомним, что 27 апреля неизвестный плеснул зеленкой в лицо Навальному, в итоге он получил химический ожог правового глаза. 29 апреля по факту нападения на Навального было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК («Побои»).

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