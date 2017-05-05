У главы штаба Навального во Владивостоке прошел обыск

К координатору предвыборного штаба Алексея Навального во Владивостоке Софии Кривцовой пришли с обыском. Об этом сообщил глава федерального штаба Навального Леонид Волков. По его словам, «ОМОН в 6 утра пришел к Софии Кривцовой, чтобы допросить ее в качестве свидетеля» по делу о нападении на сотрудника полиции во время митинга 26 марта. При обыске была изъята техника.

«Почему изъяли технику? Потому что — цитирую — «вы могли быть на митинге и могли снимать». И еще одна цитата: «вы же понимаете что послужило настоящей причиной»», — написал Волков в Facebook.

26 марта во Владивостоке прошел митинг против коррупции, завершившийся массовыми задержаниями. Задержаны были около 30 человек. В акции принимали участие около 1000 человек.