В Москву привезли памятник Ивану Грозному

В Москву привезли памятник Грозному, который ранее должен был стоять в Александрове Владимирской области. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества (РВИО), трехметровый памятник работы Василия Селиванова передан на ответственное хранение обществу. Его поставили на «Аллее правителей» в центре Москвы.

В Александрове памятник демонтировали по распоряжению местных властей в апреле 2017 г.

«Аллея правителей» открылась в Москве в мае 2017 г. в сквере у «Музея военной формы одежды» РВИО. Там установлены бюсты работы Зураба Церетели тридцати трех деятелей, в тот или иной период руководивших Россией, - от великих князей периода образования централизованного государства до членов Временного правительства 1917 г.