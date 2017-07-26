Франция считает новые санкции США противоречащими международному праву

МИД Франции сегодня заявил, что новые санкции США в отношении России, Ирана и Северной Кореи могут противоречить международному праву из-за их экстерриториальности, пишет агентство Reuters. В заявлении МИД Франции говорится, что французские и европейские законы придется менять в ответ на решение США, которое еще подлежит обсуждению на общеевропейском уровне из-за потенциальной угрозы гражданам и компаниям ЕС, цитирует его агентство.

Законопроект, принятый накануне подавляющим большинством депутатов палаты представителей сената США, фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. Ранее Белый дом выражал недовольство этим пунктом, считая, что он может затруднить проведение президентом внешней политики, но сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что «поддерживает жесткие санкции против КНДР, Ирана и России».

Документ ужесточает условия финансирования российских энергетических проектов, сокращая их суммы и сроки. Европейские энергокомпании выступали против новых санкций, а Еврокомиссия намерена потребовать от Белого дома гарантий того, что новые ограничения не затронут интересов Брюсселя.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал законопроект об ужесточении санкций «весьма печальным» с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития и не менее удручающим с точки зрения международного права и международных торговых отношений.