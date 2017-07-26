Франция будет оформлять визы россиянам за двое суток

Власти Франции сократят до двух суток срок выдачи туристических виз гражданам еще десяти иностранных государств, включая Россию. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Эдуар Филипп во время презентации плана правительства по повышению привлекательности Франции для туристов.

Процедуру выдачи шенгенских виз Франция ускорит для стран с наибольшим туристическим потоком. «Мы берем обязательство выдавать визы за 48 часов для 10 новых стран, включая Россию», - сообщил премьер-министр. Двухсуточный визовый дедлайн будет установлен в периоды наибольшего туристического потока, в остальное время срок выдачи виз не превысит 10 дней.

Переход на ускоренную процедуру оформления виз начнется с 1 ноября 2017 г. для России, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Бирмы, Индии и Индонезии. С 30 июня 2018 г. этот режим могут распространить на Саудовскую Аравию и Вьетнам. «48-часовой визовый режим» во Франции уже действует с 2016 г. для Сингапура, ЮАР, Катара, Кувейта, Бахрейна, Омана и Турции. А граждане Китая могут получить визу за 24 часа.

Кроме этого норматив времени на паспортный контроль в аэропортах Франции сократят с 45 до 30 минут с 1 января 2018 г., однако эта мера коснется только граждан стран ЕС.

Франция является самым популярным туристическим направлением в мире. В 2016 г. страна приняла 83 млн иностранных туристов, в текущем году власти страны рассчитывают превзойти этот показатель и установить новый мировой рекорд туристической посещаемости. Среднесрочная цель правительства - довести к 2020 г. число иностранных туристов до 100 млн и получать ежегодный доход от туристической отрасли на уровне 50 млрд евро.