Россияне потребляют не так, как кажется

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Россияне тратят деньги в зарубежных поездках Александра Астахова / Ведомости

Сокращение розничной торговли не означает, что экономика не выходит из кризиса: люди увеличивают свои траты, но на те товары и услуги, которые не «видит» официальная статистика. На это указывает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (его выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора).