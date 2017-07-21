Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Тайные покупатели
Россияне потребляют не так, как кажется
Спрос в стране растет за счет зарубежных поездок и покупок
- Татьяна Ломская
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Россияне тратят деньги в зарубежных поездках
Александра Астахова / Ведомости
Сокращение розничной торговли не означает, что экономика не выходит из кризиса: люди увеличивают свои траты, но на те товары и услуги, которые не «видит» официальная статистика. На это указывает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (его выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора).
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