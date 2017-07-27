Завершено расследование дела в отношении бывшего губернатора Никиты Белых

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, первую взятку в размере 200 000 евро Белых получил в 2011-2012 гг. через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому тогда принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». Взамен Белых способствовал включению инвестиционных проектов этих компаний в перечень приоритетных. Также Белых гарантировал Ларицкому общее покровительство, отмечают следователи.

В 2013 г. собственником указанных компаний стал Юрий Судгаймер. Он узнал, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестиционных проектов, что грозило им расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области. «Белых обещал Судгаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты и фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность, а также общее покровительство», — говорится в сообщении СКР. За это он в 2014-2016 гг. получил от предпринимателя через посредника 400 000 евро.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения, отметили в СКР.