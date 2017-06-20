Следователь обосновал продление ареста Никите Белых

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых был продлен арест, чтобы он и его защита в соответствии со статьей 217 Уголовно-процессуального кодекса могли изучить материалы уголовного дела. Также продление ареста обусловлено необходимостью составить обвинительное заключение и, возможно, провести дополнительные следственные и процессуальные действия. Так следователь Роман Мухачев объяснил в Мосгорсуде ходатайство продлить арест бывшему чиновнику до 24 сентября. По его словам, в деле 45 томов, Белых изучил 39. Как передает «Интерфакс», в течение трех месяцев следствие рассчитывает передать дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.