Адвокат Белых заявил об обострении диабета у клиента и начале заболевания мозга

Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста экс-губернатора Кировской области Никите Белых. Как сообщает «Интерфакс», бывший чиновник останется под стражей до 24 июня. 22 марта такое решение принял Басманный районный суд.

Представляя апелляцию на продление ареста, адвокат Андрей Грохотов заявил, что у его клиента в изоляторе обострился диабет и это привело к заболеванию мозга. «Нахождение в СИЗО, постоянное употребление лекарств негативно сказалось на состоянии его здоровья. Ему был поставлен диагноз - энцефалопатия второй степени, то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета», - сказал он. Защита просила перевести Белых под домашний арест, где можно было бы обеспечить лечение и поддержание здоровья.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.