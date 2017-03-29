СКР закончил следствие по делу Никиты Белых

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что закончил следствие в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).

«По версии следствия, в 2012-2016 гг. Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области», - говорится в сообщении.

Обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий, материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления, пишет СКР.

На минувшей неделе в отношении Белых возбудили второе уголовное дело о получении взятки, оно принято к производству и объединено с первым. 17 марта Белых было предъявлено обвинение и он был допрошен, вину по обоим эпизодам он не признал.

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов пояснял «Ведомостям», что по второму эпизоду Белых «якобы получил взятку (200 000 евро) от бывшего владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) Альберта Ларицкого, посредниками выступали бывший директор НЛК Владимир Сысолятин и бывший зампред правительства Кировской области Сергей Щерчков, требование о необходимости взятки якобы высказал Щерчков, три человека это подтверждают». На суде адвокат заявил, что действия Щерчкова должны быть квалифицированы как мошенничество, поскольку Белых ничего о взятке не знал.

Белых был задержан в июне 2016 г. и обвинен в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он лично и через посредника получил в сумме 400 000 евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий и за общее покровительство.