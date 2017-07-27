Адмирал флота США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю

Командующий Тихоокеанским флотом США Скот Свифт заявил, что его корабли готовы нанести ядерный удар по Китаю «хоть на следующей неделе», если поступит приказ президента.

Об этом адмирал заявил на конференции по вопросам безопасности, организованной Австралийским национальным университетом. Один из участников конференции спросил, готов ли флот в случае необходимости нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе. «Ответ — да», — сказал Свифт.

Накануне конференции США и Австралия провели военные маневры. За их ходом осуществлял наблюдение разведывательный корабль ВМС Китая.