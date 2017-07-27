В рассмотрении дела «приморских партизан» объявлен перерыв до 11 сентября

Судья объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела так называемых «приморских партизан», которое в третий раз рассматривается в краевом суде во Владивостоке. «По решению судьи объявлен перерыв, следующее заседание назначено на 11 сентября», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь краевого суда Виктория Ковалева.

26 июня в Приморском краевом суде началось новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 г.

Дело слушается с участием коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована с пятой попытки. Перед судом предстали пятеро фигурантов — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. Трое из них не признают вины, двое отказались от дачи показаний.

Летом 2016 г. на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда. Трое других остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

С такими итогами процесса не согласилась прокуратура Приморья и обжаловала их. В конце 2016 г. Верховный суд России отправил дело на новое, третье, рассмотрение.