Полиция назвала самые криминальные города и районы Московской области

Самыми криминальными муниципалитетами Московской области являются Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на данные полиции.

«По количеству регистрации преступлений лидерами являются территории при МКАД, в первую очередь из-за высокой плотности населения — это Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район», — сказал начальник 1-го отдела оперативно-разыскной части УР № 4 ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Борис Лаховский.

Он отметил, что на этих территориях, несмотря на большое количество преступлений, отмечается их высокая раскрываемость.

Ранее Лаховский сообщил, что за первое полугодие 2017 г. подмосковные полицейские раскрыли 258 преступлений, из них служба угрозыска ГУ МВД России по Московской области раскрыла 129.