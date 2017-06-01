Эксперты определили самые экологически безопасные районы Москвы

Район Кунцево является наиболее приемлемым для жизни с экологической точки зрения в Москве. В то же время наиболее загрязненным районом столицы является Капотня. Об этом сообщил руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard Group Сергей Сысоев на презентации рейтинга экологически безопасных районов столицы, передает РИАМО.

Рейтинг подготовлен организаторами премии Urban Awards и компанией EcoStandard. Он составлялся по всем районам Москвы с учетом пяти факторов: площадь озеленения, количество потенциально опасных предприятий, количество автомобилей и трафика, качество воздуха и качество почвы.

«Наиболее благополучными с экологической точки зрения являются районы Кунцево, Ясенево и Крылатское. Наименее благополучным в экологическом плане, на мой взгляд, является район Капотня. Также проблемными являются многие районы на юге и юго-востоке города», - сказал Сысоев (цитата по РИАМО).

По словам эксперта, наиболее благоприятными районами также можно назвать районы в ЗелАО, Косино-Ухтомский район и Восточное Измайлово. Среди неблагоприятных районов эксперты выделили районы на юге Москвы, в частности, район Бирюлево (там располагаются и ТЭЦ, и мусоросжигательный завод). Неблагоприятным, с точки зрения экологии, можно также назвать район Выхино.

«Рейтинг считает качество жизни по трем ключевым показателям - электромагнитное излучение, акустический фон и химический уровень загрязнения воды, воздуха и почвы. Он не является окончательным и однозначным, экологическая ситуация такой показатель, который не может быть статичным, она быстро меняется», - заключил эксперт. Он также отметил, что эксперты при составлении рейтинга уделили особое внимание Останкинской телебашне, в радиусе одного километра от которой есть значительное превышение электромагнитных излучений.