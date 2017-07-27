Премьер-министр Швеции пожертвовал двумя министрами из-за кризиса с утечкой данных

В связи с политическим скандалом, разыгравшимся из-за утечки секретных данных, премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен решил отправить в отставку двух министров, но не распускать все правительство и не проводить внеочередные выборы. Как сообщает Reuters, уволены руководители МВД и министерства инфраструктуры. Министр обороны Петер Хультквист, на отставке которого настаивала оппозиция, свою должность сохранил. Свое решение Лёфвен объяснил тем, что страну сейчас нельзя ввергать в политический кризис на фоне всех вызовов, которые стоят перед Швецией и всем Евросоюзом. Он добавил, что берет на себя ответственность за происходящее в стране.

Оппозиция - Христианские демократы и ультраправые Шведские демократы заявили, что будут добиваться в парламенте голосования о недоверии министру обороны. Если оно пройдет, Лёфвен, представляющий коалицию левых и «зеленых», потеряет возможность сохранить правительство и придется проводить внеочередные выборы. Reuters напоминает, что с 2010 г. настроенные против приема мигрантов Шведские демократы влияют на баланс сил в парламенте: другие политические силы отказываются сотрудничать с ними, но не могут без них сформировать коалицию для создания правительства большинства.

Утечка данных могла произойти в результате соглашения, которое в 2015 г. министерство транспорта Швеции заключило с IBM Sweden на техобслуживание ведомства. По соглашению IBM получала доступ к базе данных министерства. Премьер подтвердил в минувший понедельник, что, действительно, то соглашение создавало угрозу утечки стратегически важной информации в другие страны. В частности, речь идет о регистрационных номерах наземных, водных и воздушных транспортных средств Швеции, в том числе техники полиции и военных.